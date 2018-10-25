Россиянка вскрыла вены на полицейской выставке «Интерполитех»

Активистка партии «Другая Россия» Ольга Шалина вскрыла себе вены на выставке полицейской и военной техники «Интерполитех», разбросав с автозака листовки со словами «ФСИН — это АД», передает Telegram-канал партии «Прямое действие».

На видеозаписи, опубликованной каналом, Шалина, стоя на автозаке, рассказывает о положении заключенных в российских колониях со словами: «К чертям собачьим! Все это нажито на страданиях зэков! Свободу заключенным!» После этого вскрывает вены, поясняя, что на это осужденные идут «ради свиданий с близкими». «Не доводите до греха», — убеждает она.

Материалы по теме Провода, пакетик, скотч Полицейские зверски пытают россиян, стараясь не оставлять следов

Отмечается, что таким образом Шалина протестовала против «репрессивной системы ФСИН». Активистку задержали и увезли в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

В 2011 году Шалина была приговорена к трем годам колонии общего режима по статье «Хулиганство» в связи с групповой самообороной при нападении вооруженных участников движений «Местные» и «Наши».

«Интерполитех» — ежегодная выставка МВД, ФСБ и Росгвардии средств обеспечения безопасности государства. В текущем году она проходит на территории ВДНХ.

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru