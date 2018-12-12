Росгвардия потратит 200 миллионов рублей на бронемашины для разгона митингов

Росгвардия потратит почти 200 миллионов рублей на покупку бронированных автомобилей «Урал-4320ВВ», применяемых для разгона митингов. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

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Согласно документации, всего в 2019 году в рамках государственного оборонного заказа будет закуплено 15 бронемашин, каждая из них стоит более 13 миллионов рублей.

«Урал» появился на вооружении Внутренних войск МВД в 2014 году. Тогда же заместитель командира Центра спецназначения «Витязь» ВВ МВД полковник Константин Быстров говорил, что машина «идеально подходит» для разгона несогласованных митингов и акций.

Автомобиль весом 18 тонн оснащен бронированным корпусом шестого класса защиты (может выдержать выстрел из винтовки СВД пулей калибра 7,62 миллиметра со стальным термоупрочненным сердечником) и бронированными верхом и боковыми сторонами пятого класса защиты (способен выдержать выстрел из СВД пулей калибра 7,62 миллиметра с обычным стальным сердечником). Корпус должен защитить экипаж из 18 человек от подрыва двух килограммов взрывчатых веществ. Машина может развивать скорость до 90 километров в час, запас ее хода – около 1100 километров.

В середине сентября концерн «Калашников» решил снять водометы с автомобилей для разгона митингов «Стена» из-за их излишнего травматизма. Новые машины для защиты от «агрессивной толпы» Росгвардия получит до конца года.

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