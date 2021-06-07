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В Госдуме нашли объяснение плохим дорогам в России

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Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Низкое качество инфраструктуры в России, в том числе плохое состояние дорог, объясняется низкой плотностью населения страны. Об этом заявил депутат Госдумы Владимир Гутенев, сообщает радиостанция «Говорит Москва» в понедельник, 7 июня.

«Если вы посмотрите страны, где инфраструктура весьма неплоха, то вы увидите, что там абсолютно иная плотность населения. Мы крайне малочисленны для столь огромной страны. Нас должно быть 250-400 миллионов», — заявил парламентарий.

Он отметил, что с помощью материнского капитала и других выплат государство стремится стимулировать прирост населения. Также депутат полагает, что в стране следует перенаправить финансовые потоки, перераспределив средства в пользу регионов.

«Мне кажется, что у нас складывается весьма несправедливая ситуация, когда регионов-доноров около десяти», — подчеркнул Гутенев.

В мае сообщалось, что мэр Благовещенска Олег Имамеев извинился перед его жителями за «300 серьезных ям» на дорогах города.

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