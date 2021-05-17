Российский мэр извинился перед жителями за 300 ям на дорогах

Мэр Благовещенска Олег Имамеев в своем Instagram-аккаунте извинился перед жителями города за «300 серьезных ям» на дорогах.

«Это беспрецедентное количество на начало теплого периода. В предыдущие годы было в разы меньше», — отметил глава города, извинившись перед жителями и пообещав приложить все усилия, чтобы ко Дню города наиболее опасные участки были отремонтированы.

Он заявил, что ответственности с себя не снимает. По мнению мэра, причин плохих дорог несколько: высокое переувлажнение почвы, естественный износ дорог и, местами, некачественно выполненные работы. Также не надлежащим образом выстроена административная работа, контракты заключаются поздно.

Имамеев заключил, что в своем нынешнем состоянии ГСТК не может эффективно решать «дорожный вопрос», поскольку его ресурсы несопоставимы со стоящими задачами.

В сентябре прошлого года астраханский губернатор Игорь Бабушкин извинился перед водителем, который провалился в яму на дороге. Очевидцы сняли на видео, как Lada попала передними колесами в образовавшийся посреди проезжей части провал, а через несколько секунд под весом автомобиля провал увеличился, и транспортное средство почти наполовину ушло под землю. Приехавший на место происшествия губернатор области пообещал владельцу машины полностью компенсировать ущерб.