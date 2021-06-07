Разведенная звезда «Папиных дочек» рассказала о влюбленности в звезду «Кадетства»

Звезда сериала «Папины дочки» Дарья Мельникова, накануне рассказавшая о разводе с актером Артуром Смольяниновым, призналась в интервью YouTube-каналу FAMETIME TV, что на протяжении десяти лет была влюблена в звезду сериала «Кадетство» Александра Головина.

По ее словам, дебютным совместным проектом с Головиным стала картина «Золушка 4х4. Все начинается с желаний», где актер сыграл принца. Потом они снялись еще в одном фильме. «Я просто умирала от любви, ходила все время за ним, а он называл меня "сестренка"», — вспомнила Мельникова.

Фанаты девушки, видя ее чувства, предположили, что пара все-таки сошлась. Однако на самом деле этого не произошло. «Я пыталась. Но он сказал нет. И эта история длилась на протяжении десяти лет», — рассказала актриса.

В эфире канала Мельникова внезапно призналась в разводе. По ее словам, со Смольяниновым они уже некоторое время не живут вместе, при этом сохраняя хорошие отношения. В браке пара была восемь лет, актриса родила мужу двух сыновей — Артура и Марка.

Головин же никогда не был женат. В 2019 году суд по результатам ДНК-экспертизы установил его родство с дочерью гримера Светланы Белогуровой. Оказалось, что у молодых людей в 2017 году закрутился роман, а когда гример узнала о беременности, Головин предложил ей избавиться от ребенка. Однако та решила не прерывать беременность.