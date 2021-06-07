Туристы увезли ракушки с популярного пляжа и едва не угодили в тюрьму

Десятки туристов были оштрафованы и едва не угодили в тюрьму после того, как полиция изъяла у них песок и ракушки, вывезенные с Сардинии. Об этом сообщает CNN.

По информации финансовой гвардии Италии (Guardia di Finanza), 41 человека оштрафовали в связи с кражей песка и ракушек с популярных пляжей страны. Уточняется, что белый песок итальянского острова защищен законом, похитившим его грозят огромные штрафы, а порой и тюремное заключение.

Суммы штрафов составляют от 500 до 3000 евро (от 44 до 266 тысяч рублей). Отмечается, что у нарушителей изъяли более 100 килограммов природных сувениров, несмотря то, что в этом году количество туристов на Сардинии значительно сократилось.

Как пояснили в издании, для поимки нарушителей полицейские проводили регулярные проверки вылетающих путешественников в аэропорту итальянского города Ольбия на северо-востоке Сардинии, а также проверяли подозрительные объявления на различных сайтах, где продавался песок с острова.

Ранее в 2020 году турист из Франции был приговорен к штрафу в тысячу евро за попытку вывезти с пляжа Сардинии бутылку с двумя килограммами песка. Уточнялось, что его задержали в аэропорту.