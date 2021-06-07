Россиянка попыталась успокоить годовалого сына и забила его до смерти

Жительница Бурлинского района Алтайского края до смерти избила годовалого сына, пытаясь успокоить его. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по региону.

По данным ведомства, происшествие случилось днем 6 июня. Россиянка нанесла сыну не менее пяти ударов по голове неустановленным предметом. Она попыталась доставить ребенка в медицинское учреждение, но тот умер по дороге от полученных травм.

СК возбудил дело по части 4 статьи 111 УК («Умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Готовится ходатайство о заключении женщины под стражу. Также возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц системы профилактики.

В ведомстве добавили, что в 2019 году женщина получила условный срок за истязание и причинение средней тяжести вреда здоровью. По решению суда ее лишили родительских прав в отношении трех старших детей.

3 июня сообщалось, что в Москве запертый пьяной матерью на балконе годовалый мальчик выпал с 14-го этажа и умер. Женщина закрыла ребенка, чтобы он не мешал ей спать. Он залез на матрас и упал с высоты. Прокуратура проводит проверку.