В США разработали мятные леденцы для восстановления зубной эмали

Ученые из Вашингтонского университета в США разработали мятные леденцы, которые помогают восстановить поврежденную эмаль зубов, сообщает Futurism.

Для созданий полезной сладости специалисты использовали модифицированный белок, который способен построить новые слои эмали на поверхности зубов. Кроме того, в конфеты добавили ионы фосфора и кальция, которые служат строительным материалом для эмали.

Эксперты уже проверили эксперимент, испытав эффективность пастилок на живых грызунах и зубах, извлеченных у людей, свиней и крыс. Наблюдение показало, что употребление одной конфеты в день позволяет поддерживать крепкое состояние эмали, а двух — восстановить поверхность зуба на несколько микронов. Кроме того, леденцы обладают отбеливающим эффектом, поэтому новая эмаль будет светлой. Сейчас ученые готовятся проверять свою разработку в ходе клинических испытаний, которые продлятся не больше трех месяцев.

Ранее стоматолог предостерегла от опасной чистки зубов после еды. По мнению врача, не стоит совершить эту процедуру после каждого приема пищи. При слишком сильном нажатии на зубную щетку легко повредить эмаль, что вызовет ее дальнейшее разрушение.