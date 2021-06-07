Косметолог назвала плюсы депиляции носа и прославилась в соцсетях. На ролик, появившийся в ее TikTok -аккаунте, обратили внимание в The Sun.

Блогерша с никнеймом @cierralin поделилась видео, в котором запечатлела процесс избавления от нежелательных волос и рассказала о пользе процедуры. На размещенных кадрах женщина деревянным шпателем наносит воск на нос, затем удаляет застывшую пасту. В конце ролика эксперт демонстрирует пушок, который она удалила с помощью воска.

По словам специалистки, депиляция носа делает кожу более гладкой, из-за чего на нее лучше ложится тональная основа. Пользовательница сети добавила, что проводит процедуру каждые три месяца. В то же время косметолог отметила, что депиляция не эффективна для очищения пор на носу.

Публикация блогерши стала вирусной и набрала больше миллиона просмотров. Зрители поблагодарили ее за предложенный лайфхак в комментариях под размещенным постом. «Вау, никогда не думала об этом», «Я впервые сделала эпиляцию на прошлой неделе и была в шоке», «Спасибо тебе!» — писали они.

В феврале девушка сделала депиляцию в домашних условиях и осталась со склеенными бедрами. На опубликованном видео юзерша Медисон (Madison) сидит перед зеркалом напротив емкости с расплавленным воском и рассказывает о своей неудаче.