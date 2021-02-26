Девушка сделала эпиляцию в домашних условиях и осталась со склеенными бедрами

Американка решила сделать эпиляцию в домашних условиях и случайно склеила свои бедра. На публикацию, которую она разместила в TikTok, обратили внимание в The Sun.

На кадрах пользовательница соцсети по имени Медисон (Madison) сидит перед зеркалом напротив емкости с расплавленным воском и рассказывает свою историю. Она признается, что допустила ошибку во время эпиляции в зоне бикини и осталась со склеенными ногами.

Кроме того, по словам блогерши, ситуацию омрачает тот факт, что она ожидает гостя. «Мой друг уже подъезжает, а воск все еще на моем теле. Я должна отодрать его, вот так я и умру», — жалуется девушка.

Позже Медисон сообщила, что в конечном счете избавилась от своей проблемы «с кровью и криками». «Я приняла душ и удалила остатки воска бритвой», — заключила она и отметила, что ей удалось хорошо провести время с другом.

Пост собрал почти десять миллионов лайков, подписчики выразили свое сочувствие американке в комментариях. «Со мной однажды случилось то же самое. Мой муж очень долго пытался оторвать воск. Как жаль, что тебе пришлось это пережить», «Слава богу, это был не суперклей», «Я рада, что все закончилось удачно, будь осторожнее», «Я только что заказала такой же набор для депиляции. Пожалуй, придется его выбросить», — писали они.

Ранее в феврале девушка по ошибке нанесла на волосы сверхпрочный клей вместо лака. Тессика Браун опубликовала видео в TikTok, в котором рассказала, что сделала прическу, по ошибке зафиксировала ее клеем еще месяц назад и с тех пор не может от нее избавиться. По ее словам, она мыла голову шампунем более 15 раз, но ее волосы все равно остались слипшимися.