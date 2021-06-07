Названы самые «зловещие» города России

Россияне назвали самым «зловещим» городом страны Челябинск. Об этом стало известно из опроса сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, результаты которого поступили в редакцию «Ленты.ру».

Российские туристы рассказали, в каких городах страны, по их мнению, царит мрачная атмосфера, а также где можно найти готическую архитектуру или устроить тематическую фотосессию в «зловещем» месте. Лидером опросов стал Челябинск — по данным экспертов, средняя цена ночи в отеле здесь начинается от 2,5 тысячи рублей.

На втором месте оказался Выборг, а третью строчку занял Калининград. Однодневное размещение в этих городах обойдется туристу примерно в 7,4 и 2,2 тысячи рублей.

Также участники отметили такие города как Керчь, Волгоград, Приморско-Ахтарск, Владикавказ, Орехово-Зуево, Воркуту и Апатиты.

Ранее в мае Санкт-Петербург возглавил рейтинг российских городов с самыми буйными туристами. Эксперты проанализировали более 200 тысяч вызовов, связанных с туризмом, и сделали вывод, что большинство правонарушений совершаются в северной столице, второе место заняла Москва, а третье — Казань.