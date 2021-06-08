Блогерша показала способ скрыть лямки бюстгальтера под одеждой с открытой спиной

Блогерша и предпринимательница из Бразилии показала способ скрыть нижнее белье под одеждой с открытой спиной и прославилась в сети. На ролик, размещенный на ее странице в TikTok, обратили внимание в Metro.

Пользовательница сети @michelimartinenghi опубликовала видео, на котором продемонстрировала, как она прячет бюстгальтер под вещами с глубоким вырезом сзади. На размещенных кадрах женщина отсоединила концы лямок на спинке белья и скрепила их между собой под чашками, после чего опустила пояс бюстгальтера, тем самым скрывая его под тканью боди.

По словам бизнесвумен, таким образом бюстгальтер не видно под одеждой, при этом он не опускается вниз, несмотря на отсутствие лямок на плечах. Ее публикация стала вирусной и набрала почти два миллиона просмотров. Зрители поблагодарили ее за предложенный лайфхак: «Ты спасительница», «Сохраню ролик, чтобы точно не забыть этот способ», «Вау, спасибо!»

Ранее, в марте, эксперты раскрыли способы Кейт Миддлтон скрыть нижнее белье под одеждой. По словам специалиста по королевскому этикету Мики Мейер (Myka Meier), герцогиня Кембриджская предпочитает носить бесшовное корректирующее белье без бретелей бежевого цвета.