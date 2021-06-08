Врач провел операцию дома и попал под суд после смерти пациента

Житель Калуги попал под суд за проведение домашней операции, повлекшей за собой смерть пациента. Об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.

Отмечается, что 39-летний врач оказывал в домашних условиях медицинскую помощь своему родственнику. При этом мужчина недооценил тяжесть состояния пациента, а во время проведения операции неосторожно использовал инструмент и нанес телесные повреждения больному. В результате массивной кровопотери больной умер.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Обвиняемому грозит лишение свободы сроком до двух лет.

Ранее анестезиолог-реаниматолог забыл надеть очки и убил пациентку. В ходе операции он провел три неудачных попытки введения интубационной трубки в трахею женщины, повредив при этом саму трахею и пищевод. Повреждения оказались обширными, и через месяц 45-летняя пациентка скончалась в реанимационном отделении областной клинической больницы. Врач был признан виновным в причинении смерти по неосторожности пациентке и приговорен к ограничению свободы на срок 1 год 10 месяцев.