Российский бизнес стал рекордно конфликтным

В российской бизнес-среде в начале 2021 года был зафиксирован рекордный уровень конфликтности, говорится в исследовании (есть в распоряжении «Ленты.ру») инвесткомпании А1 и Московской школы управления «Сколково».

Авторы разработали индекс конфликтности деловой среды, рассчитываемый по специальной формуле, которая учитывает динамику судебных корпоративных споров, сообщения СМИ о конфликтах с участием компаний, а также изменение числа крупных компаний в стране. При этом случаи уголовного преследования отдельных бизнесменов при расчете индекса не учитывались.

В первом квартале 2021 года значение индекса конфликтности деловой среды равнялось 1,96 пункта — против 1,48 пункта в четвертом квартале 2020-го. Нынешний показатель стал рекордно высоким и превзошел значение четвертого квартала 2019 года — 1,93 пункта.

Среди главных причин роста конфликтности российского бизнеса авторы исследования назвали выход экономики из «пандемического режима», в результате чего компании продолжили выполнять прежние планы, а также рост числа банкротств.