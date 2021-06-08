РФС обратился в УЕФА из-за формы сборной Украины с изображением Крыма

Российский футбольный союз (РФС) обратился в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за формы сборной Украины с изображением Крыма. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

В РФС назвали форму сборной страны политизированной и посчитали, что другие страны также могут попытаться использовать свою экипировку для политических высказываний. В организации обратили внимание на то, что форма украинцев нарушает принципы регламента УЕФА, запрещающие политические высказывания на экипировке.

Форма сборной Украины с изображением полуострова была представлена 6 июня. В Госдуме призывали УЕФА запретить украинцам использовать эту экипировку, однако Союз решил одобрить форму игроков.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей региона поддержали такое решение. Киев отказался признать его результаты. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.