Центробанк нашел угрозу в «геймерах»

Геймификация биржевого рынка — ситуация, когда люди воспринимают инвестиции как игру, — стала проблемой на мировом уровне, заявил директор департамента противодействия недобросовестным практикам Центрального банка России Валерий Лях, передает «Прайм».

«Если коротко: основная задача сейчас, которую мы видим, — это быстро реагировать на те вызовы, которые рынок нам приносит. Сейчас это проблема геймификации… Это не только наш вызов, это вызов для всего мира», — сказал Лях.

Он заметил, что на рынок пришло много новых инвесторов, однако в ряде случаев люди лишь «пришли получить некоторое удовольствие от игры». Представитель Центробанка считает, что отчасти это объясняется самоизоляцией: в биржевом рынке люди искали замену массовым мероприятиям, чтобы почувствовать себя «в толпе». «Наша задача все-таки дать возможность людям на рынке работать-зарабатывать, а геймификация — это, наверное, не то, за чем люди должны приходить на рынок», — заключил Лях.

По данным ЦБ, в первом квартале года число россиян с брокерским счетом выросло на 29 процентов, до 12,7 миллиона. В апреле в регуляторе предполагали, что на биржу в перспективе могут выйти все экономически активные россияне.

Западные фондовые биржи, в свою очередь, столкнулись с активностью так называемой «армии розничных инвесторов» с Reddit. Пользователи этой социальной сети добились роста акций некоторых компаний и спровоцировали убытки профессиональных игроков.