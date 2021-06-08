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Опубликована просьба адвоката Трампа к Украине обвинить Байдена в коррупции

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Фото: Gleb Garanich / Reuters

Опубликован телефонный разговор адвоката бывшего президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани с нынешним руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком, в котором Джулиани попросил Киев помочь противостоять Джо Байдену на выборах, сообщает CNN.

В 40-минутном разговоре, состоявшемся летом 2019 года, Джулиани убеждал Ермака, который тогда был помощником президента Украины Владимира Зеленского, что украинский лидер должен публично объявить о расследовании возможной коррупции Байдена в его стране. Также Зеленский, по плану Джулиани, должен был рассказать о вмешательстве украинцев в выборы американского президента в 2016 году с целью навредить Трампу.

Джулиани утверждал, что «кто-то на Украине должен отнестись к этому серьезно». «Все, что нам нужно от Зеленского, — это сказать: я собираюсь поставить честного прокурора, он проведет расследование и откопает и существующие, и прочие доказательства причастности к выборам 2016 года, и тогда кампания Байдена должна закончиться», — добавил адвокат.

Джулиани пообещал, что если Зеленский начнет расследование, отношения между США и Украиной улучшатся, а украинский президент сможет рассчитывать на официальный визит в Вашингтон. «Поверь мне, Андрей, это было бы хорошо для всех нас», — добавил Джулиани в разговоре с Ермаком.

Отмечается, что Ермак во время разговора терпеливо слушал собеседника и пытался перенаправить разговор на официальные дипломатические вопросы, в том числе определить даты визита Зеленского в США, но также дал понять, что постарается уговорить президента Украины на соответствующее заявление, взяв это под личный контроль. «Я уверен, что Зеленский так скажет», — сказал его тогдашний помощник. Ермаку также пообещали, что перед встречей Трамп позвонит Зеленскому. CNN отмечает, что разговор между ними действительно состоялся через три дня, 25 июля 2019 года.

В конце мая сообщалось, что американские прокуроры ведут расследование о вмешательстве бывших и нынешних украинских чиновников в выборы в США в 2020 году из-за распространения ими «необоснованных обвинений» в коррупции в отношении Джо Байдена, в том числе через Рудольфа Джулиани.

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