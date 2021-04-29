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В офисе бывшего адвоката Трампа прошли обыски по делу об Украине

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Рудольф Джулиани
Рудольф Джулиани
Фото: Joshua Roberts / Reuters

В квартире и офисе бывшего адвоката экс-президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани в Нью-Йорке прошли обыски, об этом сообщил телеканалу CNN представитель юриста Роберт Костелло. Были изъяты электронные носители.

По словам Костелло, ордер на обыск офицерам Федерального бюро расследований (ФБР) был выдан по подозрении в нарушении закона об иностранном лоббировании. Речь идет о деятельности Джулиани на Украине, в том числе проводил ли он незаконное лоббирование в пользу украинских чиновников, пока продолжал расследование, связанное с основным политическим соперником Трампа, президентом Джо Байденом.

Формально обвинения против адвоката не выдвигались, он не признает свою вину, добавил Костелло. В рамках того же расследования агенты обыскали дом Виктории Тенсинг, адвоката и соратника Джулиани, которая также была федеральным прокурором и высокопоставленным чиновником Министерства юстиции США.

Ранее Джулиани обвинил миллиардера Джорджа Сороса в разжигании беспорядков в США. Он подчеркнул, что Сорос выделял деньги и движению в защиту чернокожего населения Black Lives Matter, и кандидатам в окружные прокуроры в 27 регионах. По мнению адвоката, миллиардер несет ответственность за рост преступности и продвижение анархии в Филадельфии.

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