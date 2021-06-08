«Кроксы» на шпильке за десятки тысяч рублей подняли на смех в сети

Французский люксовый бренд Balenciaga в коллаборации с американским производителем обуви Crocs представил резиновые сабо на каблуках за десятки тысяч рублей. Об этом сообщает Daily Star.

Речь идет об оригинальных «кроксах» на шпильке, которые вошли в коллекцию Balenciaga весна 2022. Обувь представлена в зеленом и черном цветах и украшена логотипом модного дома. Стоимость одной пары составляет 850 долларов (63 тысячи рублей).

«Нас вдохновил Crocs, и мы решили выпустить свою интерпретацию этих сабо. Коллаборация Balenciaga и Crocs — это реальность, вопрос вкуса очень субъективен. Посмотрим, как будет это востребовано в магазинах через полгода», — прокомментировал новинку креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия.

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Пользователи Twitter подняли на смех описанную модель. «Это шутка, правда же? Конечно, это шутка...», «Да вы серьезно?», «Я не оценила. Уродство», «Тем более после пандемии я больше никогда не надену каблуки. Берегите свои ноги!», «Я уверен, они не продадут ни пары», — высказались они.

В мае сабо Crocs назвали самым популярным обувным трендом лета 2021 года. К такому выводу эксперты моды пришли благодаря фотографии певицы Ники Минаж, на которой она запечатлена в ярко-розовых «кроксах» со сверкающими декоративными значками. Пост стал вирусным в Instagram и, по данным платформы The Sole Supplier, в тот же день продажи компании увеличились на 4,9 тысячи процентов по сравнению с предыдущим.