В центре Гамалеи объяснили примагничивание металла к месту вакцинации

Примагничивание металла к месту вакцинации не связано с теорией о чипировании, это происходит из-за электричества в человеческом теле.Такое объяснение явлению дал руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Бутенко в интервью радиостанции «Говорит Москва».

В соцсетях появились ролики, на которых люди прикладывают монеты к месту введения вакцины, при этом металл прилипает к телу. По мнению Бутенко, у некоторых людей есть способность удерживать металлические предметы.

«Могут прикладывать по десять-двадцать монет, и они прекрасно держатся. Некоторые обладают такой способностью, что удерживают в области груди металлические ложки или ножи. Такое явление у кого-то может быть очень развито, у кого-то в меньшей степени, у кого-то в большей. Удивительного в этом нет», — рассказал вирусолог.

Специалист пояснил, что важный элемент деятельности нервной системы и органов человека — электричество. Способность притягивать металлы можно объяснить этим. Вакцина же не может содержать в себе «цифровое оборудование».

«Что такое вакцина? Она представляет собой просто жидкость, содержащую антигены коронавируса и больше ничего <...> это просто фантазия у людей играет», — заявил Бутенко.

Ранее Александр Бутенко заявил, что заражение коронавирусом после прививки может произойти в том случае, если человек вакцинировался уже будучи инфицированным. По мнению вирусолога, некоторые люди невосприимчивы к вакцинам, из-за чего у них не образуются антитела.