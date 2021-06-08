Российский полицейский восстановился на службе после сеанса с душой умершего

В Комсомольске-на-Амуре суд восстановил на службе полицейского, уволенного после спиритического сеанса с умершим свидетелем. Об этом RT сообщил адвокат силовика Александр Влащенко.

По его словам, защите удалось доказать незаконность отставки старшего оперуполномоченного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции регионального управления МВД в августе 2020 года.

Из материалов дела следует, что полицейский по итогам доследственной проверки вынес решение об отказе в возбуждении уголовного дела против председателя садового товарищества, которую дачник заподозрил в финансовых махинациях. Прокуратура выявила недочеты в постановлении оперативника и потребовала опросить свидетеля, который на тот момент уже умер. Полицейский неоднократно сообщал о кончине человека, однако надзорное ведомство настаивало на своем.

Тогда сотрудник МВД написал докладную о проведении спиритического сеанса с привлечением эзотериков с целью вызова и проведения беседы с душой умершего, но «душа так и не вышла на связь». Там же говорилось о предложении провести эксгумацию тела покойника, но «специалисты сказали, что тело (притом мертвое) без души никаких пояснений дать не сможет».

В прокуратуре сочли, что полицейский проявил сарказм и неуважение, а его проступок наносит существенный ущерб авторитету сотрудника правоохранительных органов.