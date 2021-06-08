«Почта России» решила создать собственный бренд для торговли продуктами

«Почта России» планирует запустить проект по продаже товаров под собственным брендом «Почтовая марка». Об этом пишут «Известия».

Оператор уже подал заявку на использование нового товарного знака «Почтовая марка» в Роспатент. Решение регулятора по регистрации бренда пока не принято.

В «Почте России» подтвердили намерение зарегистрировать собственную торговую марку (СТМ). Сейчас в отделениях связи продаются сладости, игрушки и сувениры, однако оператор намерен к концу 2021 года расширить ассортимент товарами из более чем 100 категорий, включая скоропортящиеся продукты: мясо, молоко, творог и творожные изделия, сыры.

В планах компании также торговать косметикой, парфюмерией и средствами личной гигиены, средствами похудения, подгузниками и другими детскими товарами, посудой, текстилем, сувенирной продукцией и канцелярскими товарами. Отдельно в заявке прописано использование бренда для продвижения табака и товаров для курения. издание отмечает, что в перечне имеются и совсем неочевидные товары — «молоко скисшее», «личинки муравьев съедобные», «куколки бабочек шелкопряда, употребляемые в пищу».

31 мая генеральный директор «Почты России» Максим Акимов рассказал, что стратегия компании на 2020-2030 годы предполагает переход к холдинговому формату, в состав которого войдут более десяти организаций. Это позволит повысить эффективность управления и привлекать инвестиции. По его словам, благодаря переходу на такую модель управление компанией стало бы более эффективным, дало бы возможность дочерним компаниям получать инвесторов и партнеров, а также быстрее создавать новые продукты и выводить их на рынок. «Мы должны избавляться от ригидности, меняться сами, добиваться хорошего корпоративного метаболизма, скорости принятия решений и, самое главное, гибкости», — объяснил Акимов.

Ранее стало известно, что «Почта России» начнет продавать алкогольные напитки российских производителей через интернет. На первом этапе организовать продажи планируется в качестве эксперимента в двух субъектах РФ: Москве и Мордовии. Каким образом можно будет оформить заказ и будет ли доступна такая опция на сайте «Почты России» или на стороннем ресурсе, не уточняется.