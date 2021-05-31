«Почта России» станет холдингом из более чем десяти компаний

Стратегия «Почты России» на 2020-2030 годы предполагает переход к холдинговому формату, в состав которого войдут более десяти компаний. Это позволит повысить эффективность управления и привлекать инвестиции. Об этом в интервью РБК заявил генеральный директор компании Максим Акимов.

По его словам, благодаря переходу на такую модель управление компанией стало бы более эффективным, дало бы возможность дочерним компаниям получать инвесторов и партнеров, а также быстрее создавать новые продукты и выводить их на рынок. «Мы должны избавляться от ригидности, меняться сами, добиваться хорошего корпоративного метаболизма, скорости принятия решений и, самое главное, гибкости», — объяснил Акимов.

Кроме того, считает он, «Почта России» могла бы привлекать миноритарных акционеров, чтобы так или иначе иметь у себя частный капитал, сохраняя при этом контроль со стороны государства. Однако, подчеркнул Акимов, пока с государством такой договоренности нет. Вместе с тем, отметил он, если бы «Почта России» решила разместить небольшой пакет акций на бирже, желающих было бы много.

Ранее у «Почты России» появился новый сервис для интернет-магазинов и частных продавцов, который позволит ей встроиться в цепочку поставок новым образом. Речь идет о специальных drop-off пунктах, с помощью которых компания может ускорить доставку товаров покупателям, чтобы они могли обходиться без складов маркетплейсов. Предполагается, что скорость доставки сервис сможет увеличить в два раза. Основной принцип в том, что продавец товара может отправить крупную партию посылок с заказами сразу через «Почту России», даже если покупки были оформлены на маркетплейсах. Оттуда товар пойдет заказчику.