«Почта России» решила встроиться в интернет-торговлю

У «Почты России» появился новый сервис для интернет-магазинов и частных продавцов, который позволит ей встроиться в цепочку поставок новым образом. Речь идет о специальных drop-off пунктах, пишут «Ведомости».

Компания решила с помощью этих пунктов ускорить доставку товаров покупателям, чтобы они могли обходиться без складов маркетплейсов. Предполагается, что скорость доставки сервис сможет увеличить в два раза. Если раньше из Екатеринбурга в Тюмень товары шли пару дней, то теперь доставка в соседние крупные города будет возможна на следующие сутки.

Как подчеркнули в «Почте России», с обычными отделениями drop-off пункты не связаны, они создаются на базе логистических центров. Пока открыты 56 пунктов в городах с населением от 500 тысяч человек, но в дальнейшем сеть расширится.

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Основной принцип в том, что продавец товара может отправить крупную партию посылок с заказами сразу через «Почту России», даже если покупки были оформлены на маркетплейсах. Оттуда товар пойдет заказчику.

Источник издания полагает, что открытие одного drop-off пункта может обходиться в 1,5-2 миллиона рублей. В то же время гендиректор Telecom Daily Денис Кусков считает, что «Почта России» выходит на рынок с опозданием на пять-шесть лет. По его словам, крупнейшие маркетплейсы (Ozon, «Яндекс.Маркет», Wildberries) уже выстроили собственные склады, наладили логистику и стараются обходиться без сотрудничества с «Почтой России».

Кроме того, руководитель Content-Review Сергей Половников напомнил о необходимости масштабных изменений в логистических центрах. По его словам, сотрудники там «в лучшем случае получают 20 тысяч рублей» и переучивать их — «дело неблагодарное». Ведь после повышения квалификации они могут уйти в частные компании.

Ранее в «Почте России» захотели протестировать робота-грузчика Stretch, которого выпустила компания Boston Dynamics. Организация отправила запрос, чтобы использовать разработку в новосибирском логистическом центре и автоматически обрабатывать до 1,5 миллиона посылок в сутки.