МИД Польши возмутил новый государственный праздник в Белоруссии

День народного единства, установленный в Белоруссии в честь присоединения польских земель в 1939 году, возмутил Министерство иностранных дел (МИД) Польши. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление польского внешнеполитического ведомства.

«МИД с возмущением воспринял заявление властей Белоруссии об учреждении нового праздника "День народного единства" 17 сентября», — говорится в заявлении.

По мнению Варшавы, данный жест, «вписывающийся в российские действия, серьезно затруднит для Белоруссии диалог и взаимопонимание с соседними государствами, а также странами Европы».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ об установлении в стране Дня народного единства. «Выбор даты подчеркивает преемственность поколений, незыблемость и самодостаточность белорусской нации и государственности», — заявил лидер. Торжественные мероприятия по этому случаю будут проходить 17 сентября. В этот день в 1939 году Западная Белоруссия была включена в состав СССР по итогам раздела Польши с Третьим рейхом, однако официально связь праздника с этим событием не подтверждается.