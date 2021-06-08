Скандального ведущего возмутило обращение Эмили Ратаковски с грудным сыном

Скандальный британский ведущий Пирс Морган, уволенный с канала ITV после критики Меган Маркл и принца Гарри, обвинил американскую супермодель Эмили Ратаковски в неумелом обращении с грудным ребенком. На размещенный в его Twitter пост обратили внимание журналисты Daily Star.

56-летний телеведущий опубликовал снимок манекенщицы, на котором она позирует в оранжево-голубом купальнике на завязках собственного бренда Inamorata Woman. На размещенном изображении звезда держит под руки трехмесячного сына Сильвестра-Аполло, который также одет в шорты упомянутой марки.

«Это не самый удачный способ, чтобы держать ребенка. Не стоит публиковать такое на многомилионную аудиторию, иначе другие люди подумают, что это вариант нормы. С удовольствием дал бы вам несколько советов, если у вас появится желание узнать, как нужно обращаться с детьми», — возмутился мужчина.

Пользователи сети поддержали журналиста в комментариях под постом. «Вы на 100 процентов правы. Надеюсь, с ребенком все в порядке», «Она выглядит совершенно не заинтересованной в комфорте своего ребенка. Он для нее просто аксессуар, чтобы прорекламировать свой бренд купальников», «Она подает дурной пример другим матерям», — писали они.

Ранее в июне пользователи сети также обвинили Ратаковски в пренебрежении здоровьем сына из-за позы на фото. «Почему ты держишь ребенка, как реквизит для твоего кадра?», «Эмили, держи своего ребенка правильно!», «Твой сын в порядке?», «Ты специально взяла своего ребенка неправильно, чтобы показать свое тело в купальнике? Я в шоке», «Эмили, сначала научись держать своего ребенка», «Не надо держать ребенка, словно он мешок с кошачьим кормом», — высказались поклонники.

Пирс Морган уволился с канала ITV после критики в адрес принца Гарри и Меган Маркл. Ведущего возмутили заявления о расизме и давлении со стороны королевской семьи. Об этом пара рассказала в интервью Опре Уинфри для американского канала CBS. Через неделю после увольнения ведущего шоу Good Morning Britain потеряло почти половину своих зрителей.