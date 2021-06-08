Эмили Ратаковски обвинили в пренебрежении здоровьем сына из-за позы на фото

Американскую супермодель Эмили Ратаковски обвинили в пренебрежении здоровьем ребенка из-за позы на фото. Соответствующие кадры и комментарии появились на ее странице в Instagram.

29-летняя знаменитость поделилась серией снимков, на которых она позирует в оранжево-голубом купальнике на завязках собственного бренда Inamorata Woman. На размещенных изображениях манекенщица держит под руки сына Сильвестра-Аполло, который также одет в шорты упомянутой марки.

Публикация Ратаковски набрала 1,8 миллиона лайков, комментарии под описанными фотографиями закрыты. Подписчики обратили внимание на то, что модель неправильно держит ребенка, и принялись писать об этом под другим снимком — на данный момент фанаты оставили более трех тысяч сообщений.

«Почему ты держишь ребенка, как реквизит для твоего кадра?», «Эмили, держи своего ребенка правильно!», «Твой сын в порядке?», «Ты специально взяла своего ребенка неправильно, чтобы показать свое тело в купальнике? Я в шоке», «Эмили, сначала научись держать своего ребенка», «Не надо держать ребенка, словно он мешок с кошачьим кормом», — высказывались поклонники.

Эмили Ратаковски объявила о первой беременности в октябре 2020 года, став героиней обложки журнала Vogue. Первенец, которого назвали Сильвестром-Аполло (Sylvester-Apollo), родился 8 марта.

Эмили Ратаковски замужем за актером и продюсером Себастьяном Бир-Макклардом, пара поженилась в феврале 2018 года после нескольких недель отношений.