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Госдума провела рекордное заседание

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Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

Государственная дума VII созыва установила рекорд по продолжительности пленарного заседания без перерыва, которое во вторник, 8 июня, продолжалось более девяти часов. Об этом сообщает РИА Новости.

Заседание началось в 10 часов утра и закончилось приблизительно в 19:20. Парламентарии рассмотрели все 128 вопросов, которые были в повестке на этот день.

Ранее сообщалось, что 8 июня депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о включении вакцинации от COVID-19 в план национального календаря прививок.

Также в ходе пленарного заседания 8 июня заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев предупредил, что привившимся российской вакциной «Спутник V» в будущем может понадобиться ревакцинация с использованием другого препарата.

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