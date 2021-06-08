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Жириновский предложил выводить российских футболистов под «Боже, Царя храни!»

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил дать ответ на презентацию новой формы сборной команды Украины по футболу, на которой изображена карта республики вместе с Крымом в составе. Об этом политик во вторник, 8 июня, написал в своем Telegram-канале.

По его словам, «это будет хорошим напоминанием о том, какие земли на самом деле кому принадлежат, а кто на них лишь временный постоялец».

Вместе с тем Жириновский предложил Украине перекрасить форму своей сборной в красный цвет и добавить на нее серп и молот, «ведь именно коммунисты передали Крым ими же созданному государству Украина». «Ведь до 1917 года это были просто обычные русские губернии: Черниговская, Полтавская, Харьковская, Киевская, Волынская, Подольская. Даже слово "Украина" не использовалось, а по-украински — то есть на смеси русского и польского языков — говорили только в глухих западных деревнях», — подчеркнул лидер ЛДПР.

Новая форма сборной Украины была представлена 6 июня и стала скандальной. В Госдуме призвали Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретить украинцам использовать эту экипировку, однако в организации эту экипировку одобрили.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали такое решение. Киев отказался признать его результаты. В Москве настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.

«Боже, Царя храни!» — официальный государственный гимн Российской империи с 1833 по 1917 годы.

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