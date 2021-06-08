Жириновский предложил выводить российских футболистов под «Боже, Царя храни!»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил дать ответ на презентацию новой формы сборной команды Украины по футболу, на которой изображена карта республики вместе с Крымом в составе. Об этом политик во вторник, 8 июня, написал в своем Telegram-канале.

«В качестве нашей ответной меры я бы предложил использовать в спортивной форме России карту Российской империи, которая полностью включала всю современную территорию Украины. […] При этом мы можем выбрать в качестве музыки, под которую выходит национальная команда, имперский гимн "Боже, Царя храни!"». Владимир Жириновский лидер ЛДПР

По его словам, «это будет хорошим напоминанием о том, какие земли на самом деле кому принадлежат, а кто на них лишь временный постоялец».

Вместе с тем Жириновский предложил Украине перекрасить форму своей сборной в красный цвет и добавить на нее серп и молот, «ведь именно коммунисты передали Крым ими же созданному государству Украина». «Ведь до 1917 года это были просто обычные русские губернии: Черниговская, Полтавская, Харьковская, Киевская, Волынская, Подольская. Даже слово "Украина" не использовалось, а по-украински — то есть на смеси русского и польского языков — говорили только в глухих западных деревнях», — подчеркнул лидер ЛДПР.

Новая форма сборной Украины была представлена 6 июня и стала скандальной. В Госдуме призвали Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретить украинцам использовать эту экипировку, однако в организации эту экипировку одобрили.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали такое решение. Киев отказался признать его результаты. В Москве настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.

«Боже, Царя храни!» — официальный государственный гимн Российской империи с 1833 по 1917 годы.