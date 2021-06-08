Россиянка до смерти заморила голодом 11-месячного сына

В Челябинский области суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 25-летней жительницы города Златоуста, которая до смерти заморила голодом 11-месячного сына. Об этом сообщает сайт прокуратуры Челябинской области.

В октябре 2019 года женщина оставила на четыре дня без присмотра двоих детей — трехлетнюю дочь и 11-месячного сына. В результате от сильного истощения и обезвоживания мальчик умер. Сообщается, что всего у женщины было трое детей.

Ее признали виновной в совершении преступлений, предусмотренных статьей 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»), статьей 125 УК РФ («Оставление в опасности») и части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

Судом виновной назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы. Женщину также лишили родительских прав на двух оставшихся детей.

Как пишет новостной портал «74.ру Челябинск онлайн», женщина рассказала, что в день ухода из дома отвела старшего сына к знакомой, а младших детей оставила с дядей, который должен был кормить детей. В августе 2019-го дети перестали ходить в садик. Тогда же женщину, которая нигде не работала, приговорили к условному сроку за покушение на кражу.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области у матери забрали семерых детей. Россиянка морила их голодом и вынуждала жевать окурки.