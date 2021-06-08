Экс-солистка «Тату» рассказала о просьбе продюсера мастурбировать перед камерой

Экс-солистка российской группы «Тату» Юлия Волкова рассказала о просьбе продюсера Ивана Шаповалова мастурбировать перед камерой. Интервью с ней было опубликовано на YouTube-канале Ксении Собчак.

Артистка вспомнила, что, когда ей было 16-17 лет, шоумен заявил, что для клипа «Простые движения» необходимо заснять ее лицо во время мастурбации. «Представь, что твой молодой человек это камера. Садишься и начинаешь любить себя. Но ты должна кончить», — сказал продюсер.

Он покинул номер, а через полтора часа вернулся, просмотрел запись и отметил, что у певицы получилось не по-настоящему. Он потребовал переснять этот момент. «В общем, я справилась с задачей. Я включила все свои ресурсы», — поделилась Волкова.

Она также вспомнила, что во время концерта в Японии Шаповалов попросил ее засунуть руку в джинсы и изобразить мастурбацию. На выступлении присутствовало 50 тысяч человек. «Я это сделала, но в моменте мне было тяжело, конечно», — призналась исполнительница.

Волкова считает, что Шаповалов никогда бы не потребовал такого от другой участницы дуэта Лены Катиной, так как знал, что та откажется. При этом она подчеркнула, что не пожелала бы своей дочери оказаться в подобной ситуации.