Жена российского комика ответила его хейтерам из-за скандального интервью

Жена российского комика Ивана Абрамова Эльвира ответила его хейтерам в комментариях Instagram-аккаунта после того, как в соцсетях стали публиковать отрывки из ставшего скандальным интервью, в котором юморист высказался о своем отношении к супруге. Как сообщает Starhit, она выступила в защиту супруга.

«Я тоже набирала вес во время беременности. И никто не говорил, что часики тикают. Не надо делать из него тирана!» — подчеркнула супруга комика. Она пояснила, что, как и муж, уверена в возможности женщин прийти в форму через год после родов. Супруга добавила, что в детстве и сам Абрамов был склонен к полноте, что могло повлиять на его отношение к лишнему весу.

Эльвира Абрамова подчеркнула, что не чувствует себя обиженной или уязвленной. «Ответила бы вам всем с юмором и сарказмом, но вы один раз его уже не поняли. Поэтому мой вам совет: направьте свою энергию на личные взаимоотношения. Не тратьте время по хождение по чужим домам. Я прекрасно знаю своего мужа и люблю его!» — заключила она.

Ранее из-за слов о важности сохранения внешнего вида, в том числе отсутствия лишнего веса, Абрамова обвинили в ненависти к женщинами и начали советовать Эльвире расстаться с мужем. Интервью было опубликовано в марте, но лишь недавно отрывки об отношениях стали появляться в TikTok и других соцсетях.

В интервью стендапер также рассказывал, что не видит женщин лучше супруги, хотя в прошлом «не задерживался надолго с одной женщиной». К обсуждению ситуации присоединились блогерши. В частности, Наталья Краснова, Алена Водонаева и Ида Галич раскритиковали высказывания комика.