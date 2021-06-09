Назван самый комфортный в мире город

Обновлен мировой рейтинг самых лучших городов для жизни, согласно данным The Economist Intelligence Unit. Лидером по состоянию системы здравоохранения, образования, окружающей среды и инфраструктуры стал город в Новой Зеландии, сменив на первой строчке списка столицу Австрии, пишет The Guardian.

Глобальный индекс удобства проживания в городах мира подсчитали впервые с начала пандемии COVID-19, предыдущий рейтинг эксперты публиковали в 2019 году. Вена уступила первенство, которое сохраняла с 2018 года, самому крупному городу Новой Зеландии — Окленду. Столица Австрии опустилась на 12 место. На второй и третьей строчках топ-10 расположились японская Осака и пятый по величине мегаполис Австралии — Аделаида. Всего специалисты проанализировали 140 городов мира.

Значительные коррективы в статистику внесла пандемия. По мнению экспертов, импульс развития городам Новой Зеландии дали именно коронавирусные ограничения. «Города мира в 2021 году стали менее пригодны для жизни, чем до пандемии, Европа пострадала особенно сильно. Жесткая изоляция Новой Зеландии в пик заболеваемости позволила населению Окленда и Веллингтона быстрее вернуться к прежнему ритму», — говорится в отчете.

Страны мира также оценивают по уровню преступности, наличию внутренних и внешних конфликтов. В 2020 году, по данным исследования британского издания Express, самой безопасной страной для туристов стала Исландия. В государстве нет своей армии, а полицейские ходят без оружия. Вторую и третью строчки рейтинга заняли Португалия и Австрия.