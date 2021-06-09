Инфекционист назвала самые полезные продукты для переболевших коронавирусом

Тем, кто переболел коронавирусной инфекцией, следует обогатить свой рацион рядом полезных продуктов. Об этом рассказала врач-инфекционист, заведующая отделением восстановительного лечения Видновской районной клинической больницы Светлана Малиновская, сообщает РИА Новости в среду, 9 июня.

По ее словам, самой важной можно назвать пищу, богатую сложными углеводами, например, цельнозерновые продукты. «Также нужно употреблять больше йогуртов, соленых огурцов и бобов, зеленых овощей и зелени, кушать салаты кейл, романо и другие, заменить привычное подсолнечное масло льняным, а еще рекомендуется пить чайный гриб, мечниковскую простоквашу, бифилайф и бифидок», — сообщала медик.

Она добавила, что все перечисленное помогает восстановить микрофлору кишечника и укрепляет иммунитет. Кроме того, по словам специалиста, утром полезно есть грецкие орехи, миндаль и тыквенные семечки, в которых много омега-3-полиненасыщенных жирных кислот. Для восстановления естественного водного баланса Малиновская рекомендовала пить много воды с соком лимона.

«Также очень важно спать по 8-9 часов в сутки. Это еще один способ укрепить иммунитет», — подчеркнула инфекционист.

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