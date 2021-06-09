«Почта России» выделила миллионы рублей на аренду спорткара

«Почта России» вознамерилась арендовать спорткар за миллионы рублей для своего главного офиса в Москве. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

Согласно размещенной информации, для нужд компании на два года требуется автомобиль, который оснащен двигателем мощностью от 450 до 530 лошадиных сил, кожаным салоном, климат-контролем и умной настройкой кресел. При этом его длина, ширина и высота должны составлять 5082, 1932 и 1407 миллиметров соответственно.

Журналисты Mash обратили внимание на то, что под описание подходит единственная машина, а именно спорткар BMW модели m850 Gran Coupe. Стоимость аналогичного автомобиля на сайте «Авто.ру» составляет 9,8 миллиона рублей. Отмечается, что «Почта России» выделила на аренду упомянутого транспортного средства восемь миллионов рублей.

В октябре 2020 года Государственная Дума запланировала приобрести позолоченные наборы посуды. В документе говорилось, что аппарат Госдумы проведет тендер на осуществление закупки сувенирной продукции из металла, выполненной в технике «Златоустовской гравюры на металле». Требовалось, чтобы подарочный футляр посуды был изготовлен из натурального дерева с лаковым покрытием, а сами изделия были размещены на ложементе из синего бархата.