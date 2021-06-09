В центре Ростова-на-Дону произошла стрельба, неизвестный мужчина выстрелил в другого. Об этом в среду, 9 июня, сообщает РИА Новости.

По данным источника агентства, между оппонентами произошел конфликт, в ходе которого был произведен один выстрел. Сейчас ведутся поиски стрелявшего.

На данный момент нет информации о пострадавших в ходе инцидента. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины происшествия.

Ранее 9 июня сообщалось, что в Сочи хозяин дома застрелил двух судебных приставов, которые прибыли к дому на улице Просвещения в Адлере с исполнительным листом о сносе самовольных построек. Вместе с ними была специальная строительная техника. Хозяин открыл по ним огонь и застрелил двух сотрудников, также ранения получил водитель спецтехники. Затем стрелявший сдался.