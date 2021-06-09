Момент двойного убийства приставов в Сочи попал на видео

В сеть попало видео, на котором запечатлен момент двойного убийства судебных приставов в Сочи. Запись с камер видеонаблюдения опубликовал телеканал «Звезда».

На размещенных кадрах видно, как мужчина с оружием стреляет в другого мужчину и тот падает на землю. После этого окружающие пытаются остановить стрелка, но он начинает размахивать оружием.

Днем 9 июня приставы прибыли к дому на улице Просвещения в Адлере с исполнительным листом о сносе самовольных построек. Вместе с ними была специальная строительная техника. Хозяин открыл по ним огонь и застрелил двух сотрудников, также ранения получил водитель спецтехники. Затем стрелявший сдался.

Позже мужчина рассказал о мотиве расправы. По его словам, до такого состояния его довело беззаконие власти. Он утверждал, что с четырех лет живет в этих домах, но оформить землю ему не давали.