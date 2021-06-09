В Москве приговорили 23 участника ОПГ за хищение 50 миллионов рублей

Бабушкинский районный суд Москвы вынес приговор 23 участникам организованной преступной группы (ОПГ), которые мошенническим путем похитили 51 миллион рублей. Об этом агентству «Москва» сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Лидеры и активные участники банды осуждены на сроки от пяти до 12 лет лишения свободы. Еще 13 соучастников получили условное наказание.

По данным следствия, обвиняемые публиковали в интернете ложную информацию о продаже продуктов питания и автомобильных шин. На товары указывалась низкая цена, поэтому желающие соглашались на предоплату в 100 тысяч рублей. После получения денег аферисты переставали выходить на связь.

От преступной деятельности пострадали 234 частные компании и граждане. Общий ущерб составил 51 миллион рублей. Спецоперация МВД по задержанию участников ОПГ проводилась в нескольких регионах: Москве и области, Санкт-Петербурге, а также в Мурманской, Пензенской и Калужской областях.