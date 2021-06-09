Мошенники в России стали терпеливее

Телефонные мошенники, обзванивающие россиян, стали терпеливее. Как рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, теперь, чтобы выманить у потенциальной жертвы деньги, злоумышленники готовы потратить намного больше времени. Его слова приводит РИА Новости.

«Если раньше они могли быстро поговорить по телефону, тут же убедить перевести деньги, то сейчас вырос уровень киберграмотности людей и применяемых технических средств защиты», — пояснил он и добавил, что сейчас мошенникам стало намного труднее добиваться своих целей.

По словам Кузнецова, сейчас в ходу новая схема. Потенциальной жертве звонят и предлагают высокооплачиваемую работу, с соискателем очень долго общаются и даже могут устроить видеоконференцию для якобы собеседования. Под конец человек уже сам сообщает все свои данные, в том числе по картам. «Ну а дальше закономерный итог — похищение денежных средств. Вот такое «терпеливое» мошенничество очень часто в последнее время достигает своих целей», — констатировал Кузнецов.

Недавно компания по кибербезопасности Bi.Zone сообщала, что телефонные мошенники стали намного реже представляться сотрудниками службы безопасности банков. Эксперты пояснили, что клиенты банков уже гораздо меньше верят таким звонкам. Вместо этого преступники полюбили звонить якобы от лица представителей правоохранительных органов.