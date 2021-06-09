Канадский стартап собрал деньги на продажи в космос

Канадский стартап Kepler Communications, который выстраивает сеть спутниковых интернет-коммуникаций за пределами Земли и ориентирует свои продажи на космические станции, собрал 60 миллионов долларов прямых инвестиций на развитие бизнеса, пишет CNBC.

«Наши продажи не ориентированы на компании здесь на Земле — мы сфокусированы на обеспечение коммуникаций для космических станций, других спутников, чтобы позволить им передавать информацию обратно на Землю в режиме реального времени», — объяснил глава компании Мина Митри.

Kepler Communications собирается запустить на орбиту более 200 спутников, сейчас же их 15. Полноценной функциональности своей сети компания рассчитывает добиться к 2023 году, но уже сегодня, по словам Митри, доходы стартапа исчисляются миллионами.

Организацией новых спутниковых интернет-коммуникаций для жителей Земли занимаются и другие компании, к примеру, Starlink Илона Маска, но Kepler намерена обеспечить связь за пределами планеты.

Спутники Starlink, предназначенные для реализации глобального доступа к высокопроизводительному интернету, были выведены на орбиту в мае 2019 года. В апреле 2021 года скорость интернета Starlink достигла рекордной отметки: она превышала 200 мегабит в секунду.