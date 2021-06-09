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ЕС обвинил Россию в развязывании «цепочки конфликтов» у ее границ

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Фото: Julien Warnand / Reuters

Европейский союз обвиняет Россию в развязывании «цепочки конфликтов» как в непосредственной близости от ее границ, так и далеко за их пределами. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель в ходе выступления в Европарламенте, трансляция которого велась в его Twitter.

Мишель подчеркнул, что зачастую ЕС реагировал на какие-то шаги Москвы, нежели предпринимал упреждающие действия. В этой связи глава Евросовета призвал страны объединения решить, чего они хотят от России, и в соответствии с этим определить стратегические цели по взаимоотношениям с Москвой.

Так, в основе подобной стратегии Мишель предложил заложить пять принципов. Среди них — выполнение Минских соглашений, укрепление отношений ЕС со своими восточными партнерами, укрепление устойчивости Евросоюза, выборочное сотрудничество с Россией по вопросам, представляющим интерес для ЕС, а также осуществление межличностных контактов и поддержка гражданского общества в России.

Ранее замглавы Министерства иностранных дел России Александр Грушко заявил, что отношения России и Евросоюза достигли нулевой точки. По словам дипломата, нынешняя ситуация идет вразрез с глубинными интересами самих европейцев. Грушко подчеркнул, что отношения европейской и российской стороны стали «заложником политического решения ЕС увязать их с выполнением Минских соглашений».

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