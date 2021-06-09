Мужчина с ножом в животе добежал до полицейского участка и выжил

Житель индийского города Нагпур, штат Махараштра, обратился в полицию за помощью с застрявшим в животе ножом и выжил. Об этом сообщает сайт телеканала News 18.

Вечером в воскресенье, 6 июня, 20-летний мужчина получил ножевое ранение в живот в ходе ссоры. Он не стал вытаскивать нож из раны и смог добраться до полицейского участка, который находился на расстоянии 500 метров от места происшествия. «Пострадавший пробежал какое-то расстояние с ножом в животе, после чего друг подвез его на мотоцикле», — сообщили в полиции.

Правоохранители незамедлительно отвезли его в больницу.

В полиции отметили, что по подозрению в причастности к произошедшему сотрудники правоохранительных органов арестовали девять человек. Причиной драки стала давняя вражда между мужчинами.

В больнице отметили, что состояние пострадавшего стабилизировалось и постепенно улучшается.

Ранее сообщалось, что филиппинец больше года не замечал в своей груди нож, которым его ударили хулиганы. В холодную погоду рана начинала болеть, но причину этого он узнал лишь в марте 2021 года, когда сделал рентген грудной клетки.