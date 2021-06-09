Инвалид изрубил обидчика мечом из-за пульта от телевизора

54-летний Кристофер Глинн (Christopher Glynn) из города Тайтусвилл в штате Флорида поссорился с собутыльником из-за пульта от телевизора и изрубил обидчика мечом. Об этом сообщает FOX 35.

Инцидент произошел в понедельник, 7 июня. Прибывшая по вызову полиция обнаружила на улице мужчину с резаными ранами руки и ноги. Роберт Бейкер (Robert Baker) рассказал офицерам, что его поранил знакомый, с которым они вместе выпивали. Ссора между приятелями произошла из-за пульта от телевизора. Бейкер обвинил Глинна в эгоизме, потому что тот не давал ему переключить канал. После этого Глинн пришел в бешенство и атаковал обидчика мечом, находившимся в квартире.

Правоохранители позвонили злоумышленнику и предложили тому выйти на улицу. Мужчина отказался, сославшись на инвалидность, которая не позволяет ему свободно перемещаться. Тогда полицейские сами вошли в дом и обнаружили Глинна лежащим на диване с мечом в руках.

Хозяин оружия не выказал никаких признаков раскаяния и заявил, что если бы попал получше, то «выпотрошил» бы Бейкера. Сейчас Глинн арестован и обвинен в нанесении вреда здоровью с использованием смертельно опасного оружия при отягчающих обстоятельствах.

Ранее сообщалось, что в Лондоне пенсионер напал на полицейского с мечом и едва не отрубил ему палец. Инцидент произошел 30 ноября 2020 года, когда полицейские приехали к 62-летнему Энтони Брауну (Anthony Browne) после жалобы на его агрессивное поведение. Неожиданно мужчина выхватил из-за спины меч и бросился на них.