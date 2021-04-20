Пенсионер выхватил из-за спины меч и едва не отрубил палец полицейскому

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В Лондоне вынесен приговор пенсионеру, который напал на полицейского с мечом и едва не отрубил ему палец. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Инцидент произошел 30 ноября 2020 года, когда полицейские приехали к 62-летнему Энтони Брауну (Anthony Browne) после жалобы на его агрессивное поведение. Неожиданно пожилой мужчина выхватил из-за спины меч и бросился на них.

В результате один из полицейских получил перелом костей кисти руки. Кроме того, меч частично отсек его палец. Брауна арестовали и обвинили в нападении и умышленном причинении тяжких телесных повреждений. В пятницу, 16 апреля, его приговорили к тюремному заключению на семь лет и четыре месяца.

В 2016 году сообщалось, что внучка британской королевы принцесса Беатриса случайно ранила мечом музыканта Эда Ширана. Клинок порезал щеку в паре сантиметров от глаза.