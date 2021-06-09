Россиянам сообщили о продающих поддельные билеты на матчи Евро-2020 сайтах

В преддверии чемпионата Европы по футболу, который стартует 11 июня в Санкт-Петербурге, в cети появилось больше 100 мошеннических ресурсов, предлагающих купить билеты на матчи. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на специалистов по информационной безопасности.

Заместитель генерального директора Infosecurity Игорь Сергиенко рассказал, что чаще всего мошенники обещают продать пропуск на любую игру чемпионата от лица УЕФА, администрации стадиона «Газпром Арена» или официальных билетных агентств. Он также добавил, что настоящие билеты продаются по цене 40-185 евро (3,5-16 тысяч рублей). При этом цены на поддельные билеты составляют от 15 тысяч до 400 тысяч рублей.

По официальной информации, билеты можно приобрести только на сайте УЕФА после регистрации. Однако на самом деле их можно купить и у реселлеров, заявил начальник отдела информационной безопасности «СерчИнформ» Алексей Дрозд. В связи с этим трудно разобраться, какой сайт продает настоящие билеты. «Болельщики жалуются на запутанную схему регистрации и на официальном ресурсе УЕФА. Что тоже играет мошенникам на руку», — сказал эксперт.

Юбилейный 16-й розыгрыш чемпионата Европы должен был состояться летом 2020 года, но был перенесен из-за пандемии коронавируса. Несмотря на это, турнир сохранил название. Евро-2020 пройдет на территории десяти государств.