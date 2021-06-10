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Звезда реалити рассказал об изменившей его жизнь операции

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Фото: @mrantondubeke

Звезда британского реалити-шоу Strictly Come Dancing (аналог «Танцев со звездами») Антон дю Беке (Anton du Beke) рассказал в интервью журналистам об операции по пересадке волос, которая «изменила его жизнь». Об этом сообщает The Mirror.

54-летний танцор заявил, что начал терять волосы еще несколько лет назад. Он обращал на проблему внимание каждый раз, когда смотрелся в зеркало. По словам мужчины, выпадение волос пошатнуло его уверенность в себе. Дю Беке решился на операцию после того, как встретился с другой знаменитостью, сделавшей пересадку.

«Я играл в гольф с Джимми Несбиттом (ирландский актер и телеведущий — прим. «Ленты.ру»), который, как известно, делал операцию по пересадке волос. Я сходил к его врачу… Это сразу изменило мою жизнь», — сказал танцор.

Де Беке отметил, что решился на процедуру в 2018 году. Он изначально не хотел скрывать от окружения тот факт, что ему пересадили волосы.

Ранее звезда британского реалити-шоу «Остров любви», 22-летняя Деми Джонс (Demi Jones) рассказала, что борется с раком щитовидной железы. Она вспомнила, как из-за пандемии ей долгое время не могли подтвердить диагноз.

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