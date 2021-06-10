В Германии начали выдавать цифровые свидетельства о вакцинации

Германия начала выдачу цифровых свидетельств о вакцинации, сообщает ТАСС со ссылкой на главу немецкого минздрава Йенса Шпана.

Цифровым свидетельством будет приложение в смартфоне под названием CovPass. Также граждане смогут пользоваться и уже существующим приложением CWA. За счет приложения как свидетельства люди могут носить с собой справку с подтверждением вакцинации.

Германия запустила выдачу цифровых свидетельств о вакцинации даже раньше, чем планировалось — 10 июня вместо 14-го. Привитые граждане смогут использовать приложение в ресторанах, на культурных и иных мероприятиях.

Ранее Европарламент одобрил введение «вакцинного паспорта» — цифрового сертификата, который подтверждает вакцинацию от коронавируса.