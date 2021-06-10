Стало известно об отношении европейцев к российским вакцинам от COVID-19

Треть европейцев испытывают доверие к вакцинам от коронавируса, произведенным в России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования аналитического центра ECFR.

Опрос был проведен в 12 странах Евросоюза в марте-апреле 2021 года среди 17,2 тысячи человек.

Большинство респондентов почти не доверяют российским вакцинам или не доверяют им совсем. Доли опрошенных, которые так ответили, составили 30 и 25 процентов соответственно. При этом 26 процентов респондентов заявили, что в некоторой степени испытывают доверие к вакцинам российского производства, а 7 процентов — полностью доверяют препаратам от COVID-19 из России. Остальные затруднились дать ответ.

При этом наибольшим доверием пользуются у европейцев вакцины, произведенные в самом Евросоюзе. Им полностью доверяют 19 процентов респондентов и 43 процента — доверяют в некоторой степени, а 28 процентов — испытывают слабое доверие или не испытывают его вовсе.

Американской вакцине доверяют 54 процента респондентов, 34 процента — не доверяют. Что касается китайской вакцины, то ей в целом испытывают доверие 24 процента опрошенных, а 63 процента респондентов не доверяют.

«Когда дело касается здоровья, европейцы доверяют западной медицине больше, чем любой другой, особенно применительно к вакцинам», — цитирует издание экспертов ECFR.

При этом в ECFR подчеркнули, несмотря на результаты исследования, жители отдельных стран ЕС позитивно относятся к медицинским препаратам из России. В их числе респонденты из Италии, Венгрии и Болгарии.

Ранее эксперты назвали число иностранцев, планирующих привиться от коронавируса в России. По словам директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, количество желающих получить российский препарат от COVID-19 достаточно большое. «Нам сложно пока говорить о том, что это какой-то миллионный потенциальный поток, но несколько тысяч человек из разных стран», — заявила Ломидзе.

Правительство России пообещало рассмотреть вопрос о вакцинации иностранцев от COVID-19 по поручению президента России Владимира Путина.