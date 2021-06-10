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Бренды «крали» фото модели с целлюлитом ради рекламы своих товаров

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Фото: @danaemercer

Популярная в соцсетях модель и блогерша Данаи Мерсер (Danae Mercer) рассказала, как бренды-производители продукции по уходу за кожей и препаратов для похудения «крали» ее бодипозитивные фотографии ради собственной выгоды. Ее историю приводит Daily Mail.

33-летняя журналистка Мерсер из Дубая, на которую в Instagram подписаны более двух миллионов человек, регулярно публикует снимки несовершенств своего тела, таких как целлюлит или жировые складки, совмещая их в коллаже с удачными кадрами. Таким образом знаменитость показывает подписчикам, что «правильные» поза, одежда, ракурс и свет способны представить любую фигуру в идеальном виде.

Однако, как сообщила блогерша, компании без ее разрешения используют такие коллажи, якобы демонстрируя клиентам эффект «до и после» применения их продукции. «Это происходит уже полгода. Последний раз был на этой неделе: итальянская фирма использовала мой снимок ради рекламы своего антицеллюлитного средства. Они запустили рекламу в Facebook, и ее увидели мои подписчицы из Италии», — поделилась женщина.

Мерсер выразила негодование по поводу происходящего, поскольку, по ее словам, целью всех ее публикаций является пропаганда бодипозитива и уверенности в себе. «Своим примером я предупреждаю: все, что вы видите в интернете — ложь. Особенно если речь идет о средствах для похудения», — заключила она.

В марте Данаи Мерсер разместила ролик, на котором позировала в красном нижнем белье, создавая иллюзию худобы на твоем теле. С помощью ретуши манекенщице удалось визуально сузить талию, удлинить ноги и увеличить грудь. В конце видео она продемонстрировала, как ее тело выглядело до и после редактирования в специальном приложении и призвала поклонников не равняться на блогеров, которые публикуют фотографии стройных фигур без каких-либо изъянов.

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