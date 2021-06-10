Обнародованы документы о госперевороте на Украине

Постпредство России при ООН обнародовало сборник документов о государственном перевороте на Украине в 2014 году. Материалы опубликованы на сайте.

В постпредстве сообщили, что в книге были собраны документальные и фотоматериалы, доказывающие преступный характер смены власти на Украине в 2014 году.

В сборник вошли документы и показания участников госпереворота. Среди них есть комментарии бывшего президента Украины Виктора Януковича и экс-премьера Николая Азарова.

В материалах говорится, что документы и показания обличают организаторов и спонсоров «Майдана», представляют исчерпывающие доказательства преступлений, совершенных во время и после госпереворота. «В том числе зверства украинских агрессивных националистов и неонацистов на Донбассе и в других регионах Украины», — отмечается на сайте.

Массовые протестные акции в центре Киева и ряде других городов Украины состоялись зимой 2013-2014 годов, в результате которых в стране произошла насильственная смена власти. В результате вооруженного противостояния протестующих с силовиками погибли 106 человек.